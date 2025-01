Německo předloni vypnulo své jaderné elektrárny a od té doby sází na fotovoltaiku a větrníky kryté fosilními uhelnými a plynovými elektrárnami. Především v posledních týdnech minulého roku se pak potýkalo s „Dunkelflaute“, tedy zataženým bezvětřím, které srazilo produkci obnovitelných zdrojů na minimum. Nedostatečná výroba pak v některých dnech vedla extrémnímu růstu cen elektřiny, který zasáhl i Česko.

Německo se tak posunulo z role letitého čistého vývozce do pozice země, která elektřinu dováží. Ovšem s některými výjimkami. Do Česka Německo po dvou letech loni opět vyvezlo více elektřiny než Česko do Německa, a to poměrně výrazně.

