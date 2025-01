Kontroverzní, nekoncepční, chaotické či amatérské změny a podvod na učitele. Najít pozitivní slovo v hodnocení nových rámcových vzdělávacích programů, které představil ministr školství Mikuláš Bek, je skoro nemožné.

Upřímně, i kdyby nové rámcové vzdělávací programy přinesl vytesané do desek z hory Sinaj osobně Jan Amos Komenský, nesetkal by se s lepším přijetím. Školství je zkrátka nedotknutelné, každá škola je malá pevnost, kde vládne ředitel pevnou rukou a určuje, jaké podmínky v ní panují. Jediná věc, o které je přípustné mluvit, jsou peníze, respektive víc peněz pro učitele. Jako by snad peníze samy o sobě zaručily kvalitní vzdělávání.

