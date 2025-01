Donedávna se zdálo, že i v dnešní polarizované době existují hodnotové konstanty, na kterých se shodne většina společnosti. Například vztah k památce a odkazu Jana Palacha, který se upálil před 56 lety na protest proti okupaci armádami Varšavské smlouvy a postupujícímu utahování poměrů v tehdejším Československu. Už se ale nelze spolehnout ani na to.

Výročí se letos vůbec poprvé stalo součástí, nebo spíše nástrojem politického boje. O co jde, proč se to stalo a co z toho plyne?

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Co udělal odbor strategické komunikace Úřadu vlády a jak to vytočilo opoziční poslance.

Jaký je skutečný důvod jejich protestů proti návrhu na připomínku výročí oběti Jana Palacha.

Co se dá Otakaru Foltýnovi a spol. v komunikaci vytknout.