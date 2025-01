V současné době asi nemá Andrej Babiš a celá opozice oblíbenější terč, než je odbor strategické komunikace na Úřadu vlády. Odbor je obviňován z nálepkování lidí nebo z posílání komunikačních pokynů údajně „jako vystřižených z dob normalizace“. Je to oprávněné?

„My nejsme strategická komunikace vlády, ale státu. Jsme tu pro všechny lidi,“ oponuje v rozhovoru pro HN šéf odboru Oldřich Bruža.

Co je vlastně ve vašem pojetí cílem strategické komunikace?

Strategická komunikace samozřejmě není český vynález, a vůbec už to není vynález poslední vlády. Definic je celá řada, ale řekl bych, že v českém prostředí jde hlavně synchronizaci komunikace státních orgánů a státních složek. Jinak řečeno: jde o to, abychom byli pro občany čitelnější, srozumitelnější, a pokud možno, abychom hovořili v opravdu zásadních záležitostech jedním hlasem.

Jaký je vztah Otakara Foltýna, který je koordinátorem pro strategickou komunikaci, a vašeho odboru?

Je to v podstatě trošku hybrid. Otakar Foltýn je vládní koordinátor, kterého vláda pověřila, aby prosazoval fungování strategické komunikace nad resortní úrovní, a můj úkol jako ředitele odboru je řídit jeho chod, připravovat obsah a přicházet s tématy, která by bylo vhodné komunikovat.

Jak témata ke komunikaci vybíráte?

Vycházíme především z životních zájmů České republiky. Všechno vyplývá z bezpečnostních strategií, přičemž ta poslední byla napsána v roce 2023. Musíme si samozřejmě udržovat odstup od osobních náhledů, protože pokud si já nebo někdo jiný myslíme, že by bylo dobré něco komunikovat, tak to samozřejmě neznamená, že to automaticky potřebuje Česká republika.

A jaká témata tedy jsou v životním zájmu České republiky?

Jsou to témata jako suverenita, územní celistvost nebo zachování demokratického právního státu, témata lidských práv například. Jde také o spojenecké vazby, o zakotvení v Severoatlantické alianci a Evropské unii.

O vás a vašem odboru se ale začalo hodně kriticky mluvit, když jste poslancům rozeslali „komunikační karty“ s návrhy, co zdůrazňovat při výročí oběti Jana Palacha. Jak to, co jste udělali, souvisí s tím, co popisujete?

Dlouho jsme přemýšleli, jestli to udělat, nebo ne. V první řadě jsme hledali téma, kde můžeme předpokládat a rozvíjet alespoň minimální celopolitickou shodu. To proto, aby bylo jasné, že tady nejsme pro vládu, ale pro Českou republiku. Nakonec jsme vybrali výročí oběti Jana Palacha, protože jsme se domnívali, že u něj se přece všichni shodneme, zde by neměl vzniknout žádný politický konflikt. Také jsme se domnívali, že komunikace výročí všemi ústavními činiteli může přispět k podpoře základních hodnot, mezi které patří svoboda slova. No a dopadlo to bohužel, jak to dopadlo…

