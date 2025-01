Dle preferencí je již druhou nejsilnější stranou před volbami do Bundestagu pravicově populistická Alternativa pro Německo. Duševní příbuzní Alternativy, rakouští svobodní, založení koncem padesátých let bývalými členy SS, kteří vyhráli v září minulého roku volby ve své zemi, byli prezidentem Van der Bellenem požádáni, aby zkusili zformovat vládu. To jsou jen dvě nedávné z dlouhé řady politických proměn posledních let, počínaje brexitem a konče, prozatím, návratem Donalda Trumpa do Bílého domu. Jejich společným jmenovatelem je sílící deziluze majoritní části obyvatelstva s globálním pořádkem posledních desetiletí.

Tento pořádek byl na celosvětové úrovni charakterizován propojováním celého světa (globalizací) a zdánlivě nezastavitelným maršem liberální demokracie, o němž si dokonce někteří mysleli, že je finálním krokem lidstva na strastiplné cestě hledání ideálního způsobu organizace společnosti.

