Odhadovat po uplynulém týdnu další vývoj na Slovensku je zhruba stejně ošidné jako pokoušet se sázet na to, na koho – zatím rétoricky – zamíří další útok Donalda Trumpa. Víme, že něco přijde, ale netušíme, kterým směrem a jak silné to bude.

Bylo by dobré si shrnout základní fakta kolem nejistoty, kterou začíná Slovensko jako stát s napůl zhroucenými státními institucemi ohrožovat své sousedy a spojence v EU a NATO. Premiér Robert Fico se pokoušel krizi vlastní tříčlenné koalice nejprve před Vánocemi loňského roku zamaskovat plynovou válkou s Ukrajinou. Kdyby to hrál jinak, a ne pomocí cesty do Moskvy, mohl se dnes třeba bavit v Kyjevě o dovozu z Ázerbájdžánu, jak o víkendu naznačil Volodymyr Zelenskyj.

Po Novém roce vytáhl Fico nové téma, kterým je údajný pokus o převrat.

