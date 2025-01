Jednání o lídrech koalice Spolu do letošních sněmovních voleb zdaleka nejdou tak hladce, jak se šéfové stran snaží ujišťovat. Občanští demokraté zvyšují požadavky na svoje partnery. Už platí, že by měli mít lídry v 10 krajích namísto dřívějších devíti. KDU-ČSL s TOP 09 nebyly nic platné diskuse o tom, která z těchto menších stran je silnější, a měla by mít tedy více krajských jedniček. Obě si mají rozdělit jen po dvou. Nově ale podle informací HN lidovci přepustili občanským demokratům i svou dlouholetou baštu – Zlínský kraj. Vedení strany tvrdí, že ještě nic není hotové. Otevřeně už se o tom ale mluví mezi výraznými členy strany, kteří dávají najevo svoje roztrpčení.

