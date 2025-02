Byl listopad 2014, když tehdejší šéf Starostů a nezávislých Martin Půta svolal svoje kolegy z volebního štábu hnutí a řekl jim, že si převzal policejní obvinění z přijetí úplatku. „Všem nám tehdy ta kauza přišla absurdní. Nepochybovali jsme, že se očistí,“ vzpomíná jeden z tehdejších účastníků rozhovorů, při nichž se ve vedení hnutí dohodli, že Půta ani nemusí odstupovat z pozice předsedy. Stačilo, že výkon funkce pozastaví, „než se vše vysvětlí“. A do té doby ho zaskočí nejznámější celostátní tvář hnutí a jeho spoluzakladatel Petr Gazdík. Tak hodně si tehdy ve STAN věřili, že se s kauzou rychle vypořádají.

Gazdíkův „záskok“ se však nakonec protáhl na pět let, než za libereckého Půtu Starostové našli srovnatelně silnou váhu, trojnásobného starostu Kolína Víta Rakušana, který se stal jasným lídrem. S tím, že jednou snad přijde čas i pro celostátní Půtův nástup. Tato středa měla být v jejich očích dnem, kdy ho soud po deseti letech a třech měsících konečně očistí a oni ho dost možná nasadí do sněmovních voleb jako lídra v Libereckém kraji. O to větší rozčarování už několik desítek hodin prožívají.

„Chvíli jsme lapali po dechu,“ říká v kuloárním rozhovoru jeden z poslanců STAN k rozsudku Krajského soudu v Liberci, který Půtu nepravomocně uznal částečně vinným, uložil mu roční podmíněný trest s dvouletou zkušební lhůtou a peněžitý trest 50 tisíc korun. Dlouho ale Starostové nevyčkávali a postupně rozjeli obranu na dvou frontách.

Hned ve středu to byli Půtovi domovští Starostové pro Liberecký kraj (SLK). „Martin Půta byl zproštěn viny v hlavní části kauzy,“ interpretoval rozsudek senátor a starosta města Chrastavy Michael Canov, když Půtu šel ve středu večer hájit do České televize. Narážel tak na fakt, že v hlavní části kauzy související s rekonstrukcí libereckého kostela svaté Máří Magdaleny z evropských peněz soud považuje za neprokázané, že by Půtu upláceli pracovníci Metrostavu 800 tisíci korunami.

„Martin Půta odsouzen za přijetí úplatku,“ pojmenoval téma debaty s Canovem naopak zastupitel a poslanec opozičního ANO David Pražák. Mínil tím, že Půta byl odsouzen za přijetí úplatku formou protislužby ve výši 30 tisíc korun a jednáním ve prospěch svého známého.

Podle soudu se hejtman domluvil s obžalovaným pracovníkem Metrostavu Janem Petráněm na tom, že firma zaměstná Půtova známého Jaromíra Dolanského, a hejtman na oplátku slíbil, že pomůže zajistit změnu financování problematické rekonstrukce kostela v dotačním programu na průběžné. Soudem stanovená výše úplatku 30 tisíc korun formou protislužby vychází z částky, kterou dostal Dolanský za práci na kostele.

Podle Půty o korupci nešlo. „Jsem odsouzen za to, že jsem pomáhal panu Dolanskému sehnat práci,“ řekl ve středu, když oznámil záměr odvolat se k vrchnímu soudu. Ve čtvrtek pak po jednání se svými kolegy ze zastupitelského klubu SLK ujistil, že nehodlá na funkci ve vedení kraje rezignovat.

To už zároveň věděl, že může počítat také s podporou na druhé pro něj důležité frontě – v celostátním STAN. Byť předseda Vít Rakušan v něčem mluví opatrněji než Starostové pro Liberecký kraj. „Samozřejmě se o tom budeme bavit a samozřejmě si to Martin Půta musí vyhodnotit sám. Určitě ho nebudu vyzývat, aby opouštěl nějakou funkci, a nechám to na něm,“ řekl Rakušan HN.

Současně ale přidal, že si klidně umí představit Půtovu letošní kandidaturu do sněmovny. S tím, že to sice zatím neřeší, ale že „lidi, jako je Martin Půta, kteří něco v regionech dokázali, chce na kandidátce každá strana“. Půtu označil za silnou osobnost, jednu z nejviditelnějších v hnutí.

„Mnozí z nás to vnímají tak, že Martin Půta dostal podmínku za to, že nějakému pánovi domluvil práci hlídače. Kvůli tomu si přece nenecháme odstřelit čtyřnásobného vítěze krajských voleb. Třikrát Martin dovedl SLK k vítězství, i přesto, že už ho tížila ta kauza. Když se teď rozhodne kandidovat do sněmovny, zaslouží si naši podporu,“ dokresluje náladu v centrále hnutí jiný z jeho celostátních představitelů.

V marketingovém týmu STAN podle informací HN panuje velká víra, že jak hnutí na celorepublikové úrovni, tak samotný Půta díky velké popularitě ve svém kraji kauzu ustojí. I z toho vyvěrají úvahy nasadit hejtmana do sněmovních voleb. A nechat tak voliče rozhodnout, kde vidí další kroky politika, kterého Starostové už roky vidí jako možného ministra průmyslu a obchodu nebo dopravy.

Starostové však zároveň musí vážit riziko, které naznačilo čtvrteční jednání jejich koaličních partnerů v Libereckém kraji – stran trojice Spolu. „Byť to není pravomocné, nemůžeme to přejít jen tak. Za nás by bylo ideální, kdyby SLK hejtmana vyměnili,“ říká šéf TOP 09 v Libereckém kraji Petr Mikula. „Stabilita dosud velmi dobře fungující koalice byla narušena. O dalším postupu budeme jednat,“ přidává se náměstek hejtmana za ODS Edvard Kožušník.

Liberečtí politici koalice Spolu už ve středu hejtmanovu kauzu probírali s pražskými centrálami svých stran ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. A často přitom zaznívalo, že z politického pohledu jde ve volebním roce o velký problém.

„Lidsky můžeme s Půtou soucítit, ale kdybychom zavírali oči před obviněným koaličním partnerem, tak na to doplatíme. Jak pak bude působit, až budeme komentovat Andreje Babiše u soudu? A co bychom měli říkat, kdyby vrchní soud nedejbože potvrdil Půtův rozsudek jako pravomocný. Třeba zrovna ve chvíli, kdy by se i díky nám stal ministrem,“ zamýšlí se jeden z představitelů koalice Spolu. A dává najevo, že už příští týden, na koaličním jednání v Libereckém kraji, čeká strany Spolu těžké rozhodování, co dál s hejtmanem.