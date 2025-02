Cesta k finanční nezávislosti pro Čechy nikdy nebyla dostupnější. Hlavním důvodem je pokračující vývoj a demokratizace investičních produktů, jako jsou venture capital (VC) a private equity (PE) fondy. Tyto fondy byly ještě nedávno přístupné pouze institucionálním investorům nebo velmi bohatým rodinám. Důvodem byly vysoké minimální vstupní požadavky, které často začínaly na částce jednoho milionu amerických dolarů. Pro tyto skupiny tvoří investice do PE a VC zhruba třetinu portfolia. Dnes však lze do těchto fondů investovat už od jednoho milionu korun a jejich význam v portfoliích roste.

Jsem si vědom, že každého desátého Čecha trápí příjmová chudoba. Psát o investicích, které vyžadují vstupní kapitál „jen“ jeden milion korun, může působit odtrženě od reality. Přesto je zřejmé, že demokratizace těchto příležitostí bude pokračovat. Letos se můžeme těšit na otvírání alternativních penzijních účastnických fondů, které budou směrovat část prostředků například právě do PE. Tyto fondy by mohly podporovat oblasti jako zdravotnictví či infrastrukturu státu.

Prosím proto každého, aby se o toto téma aktivně zajímal a převzal odpovědnost za svou budoucnost. Jsem přesvědčen, že demokratizace investic přinese prospěch nejen jednotlivcům, ale také celé české a evropské ekonomice. Kapitál v PE a VC fondech totiž podporuje inovace, nové technologie a rozvoj lidského kapitálu – klíčové faktory pro bezpečnost a konkurenceschopnost našeho kontinentu. Pokud k tomu bude vytvořené i vhodné regulatorní prostředí, věřím, že tento scénář se může vyplnit.

Samozřejmě platí, že všeho s mírou. Považuji za rozumné, aby alternativní investice tvořily pouze část portfolia. Hlavní část by měly stále tvořit pečlivě vybrané akcie a dluhopisy. Zdůrazňuji „pečlivě vybrané“, protože výnosy některých populárních indexů by mohly v nadcházející dekádě být pro některé investory spíše zklamáním. Ale jak už to u predikcí bývá – jistota není nikdy zaručená.