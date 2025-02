Málokdo zná útroby sněmovny tak dobře jako on. Marek Benda (ODS) byl poprvé do poslanecké funkce zvolen už před 35 lety a je tak nejdéle sloužícím členem dolní komory parlamentu v Česku. Když má odpovědět na otázku, co říká na video dvou poslankyň – Marie Jílkové (KDU-ČSL) a Martiny Ochodnické (TOP 09) –, v němž mluvily o tom, že už znovu kandidovat do sněmovny nebudou, a to zejména kvůli neefektivitě a nemožnosti skloubit práci s péčí o děti, tak se mírně ušklíbne.

Ačkoliv přiznává, že jsou často jednání zdlouhavá a ne k věci, protože opozice dokáže hodiny a hodiny obstruovat, jednací řád sněmovny by měnit nechtěl. V rozhovoru pro HN mluví o tom, proč by změna podle něj ničemu nepomohla, proč si myslí, že kritika jeho kolegyň z koalice Spolu míří na něj, a proč jejich zdůvodnění konce bere jen jako zástěrku.

