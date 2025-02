Ivana Stiefová to po 19 letech práce dotáhla na hlavní účetní, ale po narození dítěte se kvůli časovým nárokům původní profese rozhodla změnit profesi a přejít do IT branže. Přihlásila se a úspěšně absolvovala kurz dotovaný úřadem práce a vyčerpala polovinu z 50tisícové podpory. Chtěla využít i druhou polovinu a hlásila se na další, o něco dražší IT kurz s tím, že na co nebude stačit dotace, to si doplatí ze svého.

Jenže ukazuje se, že dočerpat dotaci může být problém – i když podmínky podpory umožňují, aby zbylou část nákladů uhradili žadatelé, řada úředníků si s takovými přihláškami neví rady a prostě je bez dalšího zamítnou. Lidí, kteří už dokončili nebo právě absolvují druhý a další kurz, je téměř dva tisíce, části z nich se tak doplatek týkal.

