Ministerstvo obrany má na příští rok připravené projekty až za 2,3 procenta hrubého domácího produktu, v dalších letech by pak měl nárůst pokračovat rok od roku. Uvedla to ministryně obrany Jana Černochová (ODS) na tiskové konferenci po úterním zasedání velitelského shromáždění. Dosažení nákladů tří procent na bezpečnost během několika let, jak o něm v pondělí hovořil premiér Petr Fiala (ODS), podle ní dokáže Česká republika unést. Problémy vidí Černochová v personálních kapacitách pro řízení akvizic.

Náčelník generálního štábu Karel Řehka připomenul nakumulované resty ve vybavení armády z minulých let, na jejichž zacelení podle něj současná dvě procenta HDP nestačí. Vedle nákupu „železa“ bude podle Černochové třeba budovat také zázemí pro novou techniku, což jsou „také nemalé položky“, ať už půjde o rekonstrukce letišť či zázemí pro novou pěchotní techniku.

Ministryně upozornila stejně jako v projevu k vojákům na nedostatečný počet lidí, kteří zakázky připravují. „Lidí není víc, než tomu bylo v minulých letech. Nejsou na trhu práce,“ uvedla s tím, že nějakou dobu trvá i zacvičení nových zaměstnanců. Připomenula také, že akviziční proces se může spouštět až poté, co má zajištěné peníze na financování projektu po celou dobu jeho trvání. O možnostech rozpočtu nedávno diskutovala spolu s Řehkou také se zástupci ministerstva financí, řekla.

V souvislosti s oznámeným zvýšením investic do nákupů konstatovala, že to nejdůležitější, co Evropu čeká, je rozpohybovat domácí výrobu.