V Česku máme obecně tendenci svádět naše vlastní problémy na druhé. V zaměstnání, ve společnosti i v politice slýcháme často variaci na větu: „My za to nemůžeme, to oni.“ Poradit umíme, postěžovat si taky, ale k vlastní odpovědnosti, notabene, když nás to něco stojí, se moc nehlásíme.

Nyní to sledujeme v případě bez nadsázky existenčním. Skoro všichni v Česku po zvolení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který dává najevo, že USA nebudou dál garantovat naši bezpečnost, naříkají: „Evropa je slabá, Evropa selhala, Evropa fuj.“ Jako by byla Evropa nějaká externí entita, která nás, nebohé oběti dějin, zase potopila.

