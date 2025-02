Grandiózní pokus o redukci amerických celostátních úřadů dospěl do fáze, kdy miliony federálních zaměstnanců nevědí, koho poslouchat. Zda Elona Muska, který jim o víkendu dal befel shrnout do pěti bodů, co dělali minulý týden, nebo vedení svých organizací, z nichž část nařídila e-mail s požadavky ignorovat.

Musk, šéf Tesly, SpaceX i řady dalších firem, jejichž byznys ovlivňuje stát svými regulacemi, přitom nezastává žádnou formální pozici ve vládě a není ani šéfem v lednu formalizovaného Úřadu pro zefektivnění vlády (Department of Government Efficiency, tedy DOGE). Je ovšem klíčovým spojencem prezidenta Donalda Trumpa a ten ho stále podporuje, ač ne bezvýhradně. V pondělí, kdy měl Muskův deadline stanovený jen dva dny předtím vypršet, prohlásil, že jeho e-mail byl „docela geniální“ a že každý, kdo neodpoví, je „napůl vyhozen nebo vyhozen“. To je jen mírné změkčení Muskova ultimáta, podle kterého nedoručení odpovědi bude pokládat za rezignaci.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Které instituce se postavily proti Muskovu nařízení?

Co na to Trump?

Jakou možnost zaměstnanci federální vlády mají?