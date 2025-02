Kapitálové trhy mají skvěle vyvinutou schopnost překvapovat investory a vývoj od počátku letošního roku tento talent opět ukazuje. Zatímco před pár týdny byla nezpochybnitelná mantra nakoupit obří technologické americké firmy, dnes situace vypadá o dost jinak.

Tesla letos zatím ztrácí čtvrtinu hodnoty a i řada dalších představitelů magické sedmičky investorům moc radosti nepřinesla. Po šokující zprávě, že Číňané jsou schopni vyvíjet umělou inteligenci velmi efektivně, ztratily akcie Nvidie během jednoho dne rekordních 589 miliard dolarů. I přes následný růst jsou letos zhruba šest procent v minusu, podobně jako Microsoft nebo Google. V červených číslech jsou i akcie Applu či Amazonu. Naopak zatracovaná Evropa, potácející se na pokraji recese, letos investorům přináší zisky přes 10 procent a akcie v Číně jsou v plusu přes 15 procent.

Mnoho analytiků na nadhodnocení USA a růstových titulů upozorňovalo a zdá se, že tento velký nesoulad vůči ocenění jiných trhů byl částečně narovnán. Budoucnost ukáže, zda šlo o krátkodobý jev, nebo zda si investoři začínají uvědomovat, že odchýlení v hodnotách v jednotlivých částech globálního akciového trhu je už příliš velké. Trefně se k tomuto tématu vyjádřil Howard Marks, uznávaný guru s padesátiletou zkušeností, jehož komentáře s oblibou čte i Warren Buffett: „Investování není o nakupování dobrých věcí, ale o nakupování věcí dobře. A pokud nerozumíte rozdílu, neměli byste být investor.“

Klíčovou otázkou pro odhad dalšího vývoje nejen akciového trhu, ale i ekonomiky je posouzení dopadů nástupu umělé inteligence. Zatím se investice do ní propisuje do výsledovek mnoha firem červenou barvou a bude zajímavé sledovat, kdy a jak ji společnosti promítnou do svého hospodaření kladně. K tomuto je dobré vzpomenout citát zkušeného investora Jeremyho Granthama: „Finanční optimismus založený na nových technologiích je charakteristický pro mnoho spekulativních epizod na Wall Street, včetně výstavby kanálů v Anglii nebo železnice ve Spojených státech.“