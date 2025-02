Z velkých zemí světa jsou v posledních letech jasným ekonomickým šampionem Spojené státy. Zbytek světa „by jim mohl jejich hospodářský výkon závidět“, napsal loni na podzim týdeník The Economist. Mnohá další média ale upozorňují, že ještě lépe se daří zemi, která byla donedávna ve vážných ekonomických problémech, a dokonce musela v době dluhové krize eurozóny požádat o mezinárodní pomoc – Španělsku. „Španělsko zažívá hospodářský boom a míří do nové éry blahobytu,“ napsal například britský deník The Times.

Americké hospodářství loni rostlo o 2,8 procenta. České podle předběžného odhadu o jedno procento, podobně jako francouzské a britské, německé zůstalo v recesi. Španělská ekonomika ale vzrostla o 3,2 procenta a poráží tak například i tu polskou. V rámci EU jsou z hlediska růstu před Španěly jen maličké státy jako Malta.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál Proč tak rychle roste zrovna Španělsko.

Proč ale bohatnou jen důchodci.

Jak se vyvíjejí příjmy průměrné španělské rodiny.