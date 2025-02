Obvodní soud pro Prahu 7 se ve středu zastal hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). To podalo žalobu na ministerstvo vnitra kvůli tomu, že jej zařadilo do pravidelné zprávy o extremismu za druhé pololetí roku 2020. A to mezi subjekty, které vyvolávají předsudečnou nenávist. Soudkyně Iva Kaňáková teď konstatovala, že resort uvedl SPD mezi extremistická hnutí neoprávněně.

Jiný senát stejného soudu přitom před koncem roku rozhodl v prakticky totožné věci, která se jen týkala výroční zprávy za druhé pololetí 2022, zcela opačně. „Dlouhodobě se ve veřejném prostoru prezentuje výroky, které lze označit za předsudečně nenávistné, jeho pověst rozhodně není určována pouze zařazením do zprávy o extremismu,“ konstatovala na adresu hnutí v rozsudku z loňského října soudkyně Jitka Poláchová.

Ta také tehdy odmítla argument, že zařazení do zprávy poškozuje SPD v práci opozičního politického subjektu. „Výroky, díky kterým byl žalobce do zprávy zařazen, rozhodně nejsou legitimní kritikou vlády… Jedná se o zcela zřejmé nenávistné ataky vůči některým skupinám obyvatel a strašení občanů,“ podotkla.

Kaňáková teď ale vysvětluje, že k rozhodnutí své kolegyně nemohla přihlížet. „Její rozsudek se týká jiné zprávy a za jiné období,“ uvedla. A trvá na tom, že podle metodiky ministerstva vnitra má zpráva obsahovat jen subjekty, u nichž je vyvolávání předsudečné nenávisti dominantní složkou jejich činnosti. A u SPD to tak podle ní není.

V kauze už Kaňáková rozhodovala podruhé. Loni v dubnu hnutí Tomia Okamury vyhověla s odůvodněním, že byť se někteří představitelé SPD vyjadřují xenofobně, neznamená to, že je xenofobní celá strana. Přikázala tak, aby se vnitro za zařazení SPD omluvilo. Podle ní navíc představitelé konkurenčních politických stran tuto zprávu a zmínku o SPD zneužili v politickém boji například v obsazování postů ve vedení Poslanecké sněmovny. A zveřejnění před volbami v roce 2021 straně také „s vysokou pravděpodobností“ ubralo část voličů.

Verdikt ale loni v září zrušil odvolací Městský soud v Praze, podle něhož Kaňáková naopak neprovedla dostatečné dokazování. Ta začala proto případ loni koncem roku projednávat znovu. A tentokrát důkladněji. Vnitro jako důkaz doložilo stovky projevů a článků, které soudkyně předčítala. Nakonec ale dala SPD znovu za pravdu, i když jen částečně. Opět sice konstatovala neoprávněné zařazení do zprávy, ale požadovanou omluvu jí nakonec nepřiřkla.

„Soud má za to, že v daném případě postačí konstatování porušení práva,“ uvedla v odůvodnění. Poukázala na to, že v následných volbách do sněmovny na podzim roku 2021 hnutí uspělo. Vydání zprávy tak na volební výsledky hnutí nemělo vliv.

Verdikt je nepravomocný a je pravděpodobné, že vnitro znovu podá odvolání k městskému soudu. „Pořád si myslím, že ty důvody pro zařazení nadále platí. Dominance předsudečné nenávisti u SPD jednoznačně dle našeho názoru je,“ řekl po vyhlášení rozsudku právní zástupce ministerstva Lubomír Janků.

Odvolací soud už má na stole rozsudek soudkyně Poláchové. Proti němu podalo odvolání samotné hnutí. Jednání je v tomto případě nařízeno na počátek dubna.

Na Obvodním soudu pro Prahu 7 navíc leží další dvě žaloby SPD proti vnitru, které se týkají výročních zpráv za další období. V nich dosud verdikt nepadl.

Policie mezitím v únoru zahájila trestní stíhání Okamury i samotného hnutí SPD kvůli kontroverzním plakátům z loňské volební kampaně. Vyšetřovatelé Okamuru podezírají z podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo z omezování jejich práv a svobod. Podle nich měly plakáty rasistický nebo xenofobní podtext.