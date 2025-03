Plány na větší vyzbrojení jsou naprosto nutným posunem v evropské politice. Bohužel se tím ale řeší jen jedna část evropské zranitelnosti a nejde ani tak o to, že navyšování výdajů na obranu přichází pozdě a je stále pomalé.

Když politici slibují větší výdaje na obranu, tak nějak automaticky počítají s tím, že se vše pokryje novým dluhem. Financování se ale může ukázat ve výsledku jako další vážný problém. Německo je z velkých zemí jediné, které má prostor jít s dluhem podstatně výš, než u věřitelů narazí. Francie, Británie a dříve i jižní křídlo EU si už v praxi limity otestovaly. Jako další se nabízí větší emise společných evropských dluhopisů, po kterých by mohla být díky německé kredibilitě slušná poptávka. Jde ale o to, jestli bude trvalá.

Války nekončí za měsíc a o jejich výsledku nerozhodují zbraně, které jsou na bojišti na začátku střetu. Je třeba mít zdroje na dalších minimálně několik let – výrobní kapacity, suroviny a hlavně peníze, spousty peněz. Proto by bylo daleko lepší, aby si Evropa konečně uvědomila, že stejně akutně jako zbraně musí řešit i veřejné finance a produktivitu. Bohužel reformy, které by zabraly nejvíc, jsou přesně ty, které narazí na největší odpor veřejnosti: rázná deregulace, propojení trhů nebo přiškrcení neudržitelných sociálních výdajů. Neschopnost překonat nejednotu a nárokovou mentalitu je ve výsledku jedna z největších slabostí.

Pokud ale Evropa veřejné finance nedokáže uřídit, nevyhne se v případě napadení vážným problémům. Potřeba financování výrazně naroste, s ní i cena. A vzhledem k tomu, že se už nyní pohybujeme na hraně, může trh přestat nový dluh akceptovat. Dluhová, či dokonce měnová krize by tak hrozily právě tehdy, kdy by se to hodilo nejméně. Co potom? Je libo nějakou „férovou“ Trumpovu nabídku? Dalších možností totiž moc není.

Zbrojením evropské země hrají hlavně na odstrašení Ruska, ale silná ekonomika a schopnost dlouhodobě odolávat mají minimálně stejný odstrašující efekt jako nové tanky na východní hranici.