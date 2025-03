Nezaměstnanost v Česku stoupla v únoru na 4,4 procenta z lednových 4,3 procenta. Oproti lednu ale přibylo i nabídek volných míst. Vyplývá to z údajů, které v pondělí zveřejnil Úřad práce ČR. Loni v únoru činila nezaměstnanost čtyři procenta, práci si tehdy hledalo o 30 116 uchazečů méně než v současnosti.

Za únorovým zvýšením nezaměstnanosti stály sezonní vlivy i slabý výkon průmyslu, kde firmy snižují stavy. Shodli se na tom analytici. Zároveň ale předpokládají, že v únoru dosáhla nezaměstnanost svého letošního vrcholu a v dalších měsících se bude snižovat díky zahájení sezonních prací. Za celý rok ale bude vyšší než v předchozích letech.

„V únoru došlo k nárůstu míry nezaměstnanosti, což je v souladu s každoročním trendem. Hlavním důvodem je zvýšená opatrnost firem ve spojitosti s ekonomickou situací na trhu práce. Firmy se snaží najít úspory a balanc nákladů, neobsazují tedy ani pozice uvolněné po odchodu zaměstnanců,“ uvedl generální ředitel personální společnosti Randstad ČR Martin Jánský. Ke zdrženlivosti firem při náborech podle něj přispívá i ekonomická stagnace Německa, které je pro Česko klíčovým exportním trhem.

„Počet nezaměstnaných překročil 326 000, což je nové osmileté maximum. Za jeho dosažením stojí jak obvyklé sezonní faktory, tak slabý výkon některých částí ekonomiky. Propouštění zřejmě pokračuje především z průmyslu, a to v důsledku momentální nízké poptávky i strukturálních změn,“ uvedl hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek upozornil, že trend růstu nezaměstnanosti je patrný už víc než rok. „Jeho příčinou je především propouštění v průmyslu, který se pod tlakem slabších zakázek už delší dobu zbavuje zaměstnanců. V první fázi bylo celkem snadné přejít do jiného odvětví, avšak postupně se možnosti krátily,“ podotkl Dufek.

Analytici nicméně předpokládají, že v únoru už nezaměstnanost dosáhla svého vrcholu. „V nejbližších měsících předpokládáme, že nezaměstnanost opět zamíří směrem dolů, a to vlivem náběhu sezonních prací a také nadále silné poptávky po pracovní síle v sektoru služeb,“ uvedl hlavní ekonom Cyrrusu Vít Hradil.

Ve srovnání s předchozími roky ale bude podle něj podíl nezaměstnaných vyšší. „Po loňských 3,8 procenta v letošním roce čekáme mírně vyšší míru nezaměstnanosti, která by v průměru měla dosáhnout čtyř procent. I to by mělo nadále stačit pro udržení pozice jedné z nejméně nezaměstnaných zemí Evropské unie a jedná se o relativně nízké číslo i v nedávné historii české ekonomiky,“ dodal Hradil.

Ředitel firmy Grafton Recruitment Martin Malo ale varoval, že by se letošní rok mohl lišit od běžného vývoje nezaměstnanosti. „V následujícím období však může oproti standardnímu poklesu míry nezaměstnanosti souvisejícímu s rozjezdem jarních sezonních prací nastat malinko jiný scénář, a to mimo jiné z důvodu nedávno oznámeného hromadného propouštění především ve výrobních společnostech,“ uvedl.

V meziročním srovnání se podíl nezaměstnaných nejvýrazněji zvýšil v Karlovarském kraji, a to o 0,7 procentního bodu. Následují kraje Ústecký, Jihočeský, Moravskoslezský a Liberecký, kde nárůst proti loňskému únoru činil shodně 0,6 procentního bodu. Meziroční pokles podílu nezaměstnaných nebyl zaznamenán v žádném kraji.

V nabídce úřadů práce bylo na konci letošního února 88 062 míst. Ve srovnání s lednem to představovalo nárůst o 4739 volných pozic. Nejvyšší poptávka po nových zaměstnancích je v Praze a ve středních Čechách.

Z okresů byla v únoru nejnapjatější situace na pracovním trhu na Mostecku, Karvinsku a Bruntálsku. V těchto regionech nezaměstnanost přesahovala osm procent. Naopak velmi nízkou nezaměstnanost, pod tři procenta, eviduje Úřad práce v Praze a okresech Praha-východ a Praha-západ, Rychnov nad Kněžnou, Pelhřimov a Benešov.