Národ je měl roky na očích, dokážou hledat kompromisy a nikdo je nemůže nařknout z toho, že nerozumí státním financím. Centrální bankéři, kteří uspěli ve svém původním oboru, mají řadu předpokladů pro to, aby se prosadili také v politice.

Příklady najdeme ve světě i u nás. Zatím nikdo to ale nedotáhl tak vysoko jako Mark Carney – řídil hned dvě významné centrální banky, za několik dní se stane předsedou vlády Kanady, druhé nejrozlehlejší země světa, a povede Liberální stranu Kanady do letošních voleb. Ještě loni ho přitom podle fotky poznala jen zanedbatelná menšina spoluobčanů a do vládní strany vstoupil teprve před několika týdny.

Hlavním úkolem, který Carney nyní má, je čelit nepřátelsky vystupujícímu prezidentovi sousední supervelmoci Donaldu Trumpovi. A přesně to začal dělat hned poté, co o víkendu drtivě vyhrál souboj o post předsedy kanadské liberální strany (vyslovilo se pro něj 86 procent členů) a stal se tak nástupcem dlouholetého premiéra Justina Trudeaua.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál Kdo je Mark Carney?

Jací centrální bankéři uspěli ve světové politice?

Kdo z nich si šel pro hlasy voličů u nás a jak to dopadlo?