Ceny rezidenčních nemovitostí by měly v následujících deseti letech klesnout, a to především v menších městech. K takovému výsledku nedávno dospěli zástupci platforem Flat Zone a Dataligence. Z jejich dat totiž vyplývá, že v menších obcích v současnosti vlastní značnou část bytů a domů lidé starší 70 let. Vzhledem k průměrnému věku dožití v ČR by se tyto nemovitosti následně mohly dostat do dědických řízení. Ve chvíli, kdy se tyto byty dostanou na trh, převis nabídky nad poptávkou srazí ceny.

