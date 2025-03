Americký prezident Donald Trump hrozí, že uvalí clo 200 procent na všechna vína a další alkoholické nápoje z Evropské unie, pokud EU nezruší clo na americkou whisky. Oznámil to v příspěvku na své sociální síti Truth Social.

Evropská unie, jedna z nejnepřátelštějších a nejvíce zneužívajících daňových a celních autorit na světě, která byla vytvořena výhradně za účelem zneužívání Spojených států, právě zavedla ošklivé clo 50 procent na whisky, napsal Trump v příspěvku. „Pokud toto clo nebude okamžitě odstraněno, USA brzy zavedou clo 200 procent na veškeré víno, šampaňské a alkoholické výrobky přicházející z Francie a dalších zemí zastoupených v EU. To bude skvělé pro podnikání s vínem a šampaňským v USA.“

Ve Spojených státech začalo ve středu platit 25procentní clo na dovoz veškeré oceli a hliníku. Evropská unie v reakci na to oznámila, že zavede od příštího měsíce protiopatření vůči americkému zboží v hodnotě 26 miliard eur (650 miliard Kč). Od 1. dubna znovu zavede odvetná cla na americké zboží, jako jsou motocykly, bourbon či lodě, která pocházejí ještě z prvního Trumpova funkčního období v Bílém domě, v současnosti ale byla pozastavena. Opatření by měla mít hodnotu osm miliard eur (200 miliard Kč). Do poloviny dubna pak EK předloží nový balík dodatečných protiopatření na americké zboží v hodnotě 18 miliard eur (450 miliard Kč). Trump na to reagoval oznámením, že chystá odvetná opatření proti těmto clům.