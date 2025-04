Začalo to koronavirovou pandemií, která zpřetrhala dodavatelské řetězce a postavila tak dodavatele pro automobilový průmysl do úplně nové situace. Jestliže před rokem 2020 byl byznys stabilní a relativně dobře předvídatelný, covid, poté válka na Ukrajině a také ne zrovna hladký přechod Evropy na elektromobilitu jej pořádně rozkývaly. Pociťuje to i strojírenský holding Motor Jikov Group, pro nějž představují zakázky pro automobilky zhruba 70 procent obratu. Majitel firmy Miroslav Dvořák tvrdí, že už se nespoléhá jen na automobilový průmysl, již dlouho aktivity diverzifikuje a chystá expanzi do dalších oborů. „Rádi bychom pronikli také do zbrojního průmyslu. Umíme vyrábět tělesa dělostřeleckých granátů,“ říká Dvořák. Proniknout do zcela nového oboru ale podle něj není jednoduché.

Z loňských výsledků automobilek v Česku se jeví automobilový průmysl v dobré kondici. Jak je na tom ale sektor dodavatelů pro automotive, který není tolik vidět?

Výrobci aut mají oproti nám tu výhodu, že nám v podstatě diktují, co se bude dít. A jestliže nám nedají správné informace o svých plánech, těžko se v tom orientujeme. To je dnes hlavní problém. Nejistota. Žijeme v nejistotě, a to už hodně dlouho.

