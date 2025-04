Ve středu zemřel filmový a divadelní herec Alois Švehlík. Přes 35 let patřil k nejvýraznějším postavám hereckého souboru Národního divadla (ND). Uplatnil se také v dabingu, jeho charakteristickým chraplavým hlasem promlouval například slavný komisař Horst Schimanski. Nositeli ceny Thálie za celoživotní mistrovství v oboru činohra bylo 85 let. O jeho úmrtí ve středu informoval tiskový mluvčí ND Tomáš Staněk. Poslední rozloučení by se podle něj mělo konat v Národním divadle.

„Alois Švehlík zemřel krátce po půlnoci ve svém domově obklopen nejbližšími,“ uvedl mluvčí. Členem Činohry ND byl Švehlík od roku 1988. Za svou dlouhou kariéru ztvárnil mnoho nezapomenutelných postav od komediálních figur a milovníků až po vysoce charakterové role.

Alois Švehlík se narodil 30. července 1939 v Pardubicích. Vystudoval strojní průmyslovku a marně se pokoušel dostat na Divadelní fakultu Akademie múzických umění (DAMU), kde paradoxně později herectví vyučoval. S profesionálním herectvím začínal Švehlík v roce 1962 v Západočeském divadle v Klatovech. Po jeho zrušení působil jednu sezonu v Divadle pracujících v Mostě a následující dva roky v Divadle O. Stibora v Olomouci. Významné pro něho bylo i několikaleté angažmá v libereckém Divadle F. X. Šaldy. V letech 1974 až 1988 působil v Městských divadlech pražských.