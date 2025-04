Kanceláře podporující kreativitu i chuť se potkávat

Když se v office budově dostávám za prosklené dveře společnosti, překvapí mě absence recepce. Hned za vstupem je větší prostorná místnost s kuchyňkou, která svým charakterem připomíná spíše kavárnu. Jsou v ní rozmístěné kulaté stolky s židlemi, po obvodu lavice a u zdí police s knížkami. Přírodní tóny dřeva doplňuje strop s barevnými akustickými trámky v duhové barvě. Jak se za chvíli dozvídám od ředitele českého vývojářského centra Sky Czech Republic Jana Špitálníka, nic tu není jen tak náhodou. Každý kousek prostoru má nějaký záměr.

Tím nejdůležitějším ze všech, který stál za vznikem nových kanceláří v Karlíně, bylo motivovat zaměstnance k návratu z home officu do hybridního režimu. A v těch nových probudit chuť do společnosti přicházet.

„Vnímám, že spousta lidí nechce být v kancelářích, protože pro ně znamenají velký diskomfort. Moje zkušenost ale je, že když byl náš tým za covidu v „pevné fázi“, všichni se díky tomu skvěle znali, věděli, co mají dělat, rozuměli si, mezi zaměstnanci neprobíhala příliš obměna. Lidé spíš přicházeli. V momentě, kdy covid skončil, se ale skladba zaměstnanců měnit začala,“ vnímá Špitálník rozdíl s tím, že bylo pak pro nové zaměstnance logicky složité se do procesu dostat, když pracovali pět dní v týdnu doma.

Nevýhodná situace měla negativní dopad zejména na juniory, kteří se neměli od koho názorně učit, nemohli nasávat, jakým způsobem lze nad určitými věcmi uvažovat.

„Jenže spousta věcí se odehraje spíš někde při povídání u stolečku než tím, že projdu nějakým formálním zaškolením. Deficit neformálního kontaktu má vliv na to, že se zaměstnanci z juniorních pozic pak špatně posouvají výš,“ vysvětluje nutnost vzájemného potkávání se Špitálník. Zároveň si ale uvědomuje, že dostat lidi zpět do firemního prostředí, když si zvykli na svoje domácí pohodlí, je složité. „Na co si všichni univerzálně stěžovali, je, že jim v open spacu chybí klid,“ zmiňuje.

To bylo impulzem pro to, aby ve Sky Czech Republic vytvořili jinou koncepci prostoru, který nabídne možnost vzájemně komunikovat, zároveň umožní soukromí, pokud někdo cítí potřebu hluboce se soustředit, případně je propojený celý den online se zahraničním kolegou nebo potřebuje řešit nějaký problém v rámci skupiny. Z toho důvodu podle Špitálníka vzniklo více pracovišť, která tyto potřeby uspokojí. Prostor je rozčleněný do 11 zasedacích místností a mnoha flexibilních pracovních zón. Středobodem firmy je pak vstupní místnost neboli home zone.

Prostor klidu i sociální interakce

Tento centrální prostor je podle Špitálníka vymyšlený cíleně tak, aby přes něj všichni procházeli a mohli se tu potkat. „Není to tak, že si každý hned proběhne ke svému stolu, tady má možnost na někoho narazit a cokoliv s ním probrat, vynucuje si to tu sociální interakci,“ vysvětluje Špitálník, podle kterého nejlepší nápady vznikají spontánním brainstormingem. A ty pak mají firmu potenciál táhnout výš, tvoří přidanou hodnotu, která se v domácím režimu práce nevytvoří.

V nových prostorách, které mají 1176 metrů čtverečních a poskytují zázemí až pro 155 zaměstnanců, společnost funguje zatím čtyři měsíce a zpětná vazba je podle Špitálníka příznivá. „Prostředí má podpořit myšlenku toho, že musíme být spolu, abychom dobře fungovali a byli výkonní. Na začátku i úplném konci toho všeho jsou vždy peníze. A my se díky investici snažíme postavit tým, který bude mít výborné výsledky. Aby byli lidi spokojení, usilujeme o jejich podporu ze všech stran. Chceme, aby se mohli nerušeně soustředit jen na detail své práce,“ naznačuje Špitálník, co si od nových prostor slibuje.

V praxi to v sídle společnosti ale nefunguje tak, že by se všichni zaměstnanci scházeli v prostorách v jeden čas. Česká odnož Sky má systém „týmově klouzavý“. „Vymysleli jsme, že lidé chodí do práce na dva dny. Máme plán, který říká, které skupiny by měly být ideálně v který den v kancelářích,“ vysvětluje Špitálník. Zaměstnanci si pak nesedají vždy nutně na stejná místa, ale drží se v takzvaných městských částech, kterým říkají neighbourhood. Protože lidi mají obecně největší problém s tím, že jim někdo přenastaví židli a stůl, disponuje společnost ergonomickým nábytkem značky Herman Miller, který si nastavenou výšku daného zaměstnance pamatuje.

Pokud jde o barevné tóny, záměrem u kanceláří bylo, aby byly světlé, v přírodních odstínech. „Prostor tím působí otevřeněji a vzdušněji. Funguje to dobře,“ chválí si Špitálník s tím, že smeká před týmem Martina Stáry ze studia Perspektiv, který se snažil jejich přáním naslouchat a prostory tomu uzpůsobit. I když to nebylo, jak Špitálník podotýká, vždy jednoduché. Nejnáročnější požadavky si kladli v technologické části, výběr dodavatelů a materiálů nechali ale na architektech. Ti volili kvalitní materiály – dubovou dýhu, vlněné čalounění, akustické panely z recyklovaných PET lahví. O vybavení nábytkem se postaralo pražské interiérové studio Brick.

Kanceláře jsou vybaveny nejmodernějšími technologiemi včetně inteligentního řízení osvětlení s čidly přítomnosti a intenzity denního světla, systémů sledujících obsazenost místností a pokročilého zabezpečení sítě. Disponují vlastní serverovnou, která umožňuje plynulý přenos velkých objemů dat.

„Zadavatel Sky měl poměrně vysoké technické nároky. Zvláštní důraz kladl na serverovny a celkové zabezpečení sítě. Zde jsme museli navrhnout jednu z nejkomplexnějších serveroven, se kterou jsme se kdy setkali. Dále jsme měli za úkol umístit do prostoru testovací centrum televizních obrazovek, kde zaměstnanci testují vyvíjené aplikace,“ doplňuje Martin Stára, výkonný partner a hlavní architekt studia Perspektiv, s čím bylo nutné se při realizaci mimo jiné popasovat.

