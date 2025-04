Známým se stal během covidu díky dodávkám zdravotnického materiálu Fakultní nemocnici Olomouc a Nemocnici Vyškov. Leo Král starší tehdy pro firmu svého syna a další spřízněný podnik domlouval obchody za nižší desítky milionů korun, které byly kritizovány kvůli jejich neprůhlednosti.

Pozornost na sebe dodávky strhly také kvůli angažmá dalšího olomouckého podnikatele Davida Fojtka, který tehdy provozoval tamní erotický klub Žlutá vila. Ten pro část materiálu sloužil jako sklad.

Král, který během posledních let působil ve statutárních orgánech či jako jednatel v řadě firem a zůstaly po něm dluhy ve výši 57 milionů korun, loni požádal o oddlužení, a to pro něj za mimořádně výhodných podmínek. Za pěl let by při splátce jen mírně převyšující 1400 korun měsíčně splatil jen něco přes tisícinu dlužené sumy. Jeho věřitelé i někteří experti takovou insolvenci odmítali a považovali ji za zneužití celého institutu.

Zbývá vám ještě 60 % článku

Co se dočtete dál Olomoucký podnikatel Leo Král chtěl své dluhy za 57 milionů korun splácet po 1400 korunách měsíčně. Nyní však žádost o oddlužení stáhl.

Co je důvodem?

A kde má nyní Král adresu?