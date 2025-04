Maďarský premiér Viktor Orbán loni v jednom z projevů vyjmenoval údajné chyby, kterých se Maďaři v minulosti dopustili a z nichž by se měli poučit. Zmínil i víc než 500 let starý souboj o to, kdo se stane papežem. Ke zvolení měl tehdy blízko uherský...

23. 4. 2025 ▪ 3 min. čtení