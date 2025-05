Hlavním lákadlem mladých talentů do české pobočky firmy Microsoft jsou podle šéfky Michelle Simmonsové značka a produkty – nové technologie mohou zaměstnanci sami vyzkoušet ještě dříve, než se dostanou na trh. Často to bývají softwarové programy pracující s umělou inteligencí. Už při náboru je prý vidět, že u uchazečů budí velký zájem a nadšení.

Jaké hlavní personální výzvy nyní v Česku řešíte?

Česko je na tom velmi podobně jako ostatní státy střední Evropy. Lákání mladých talentů je rozhodně jedna z největších výzev v tomto regionu. Hledáme cesty, jak do našich řad získat technicky schopné lidi, kteří budou umět pracovat s nejmodernějšími technologiemi, například se systémy umělé inteligence. Další výzvou je také přilákat různorodé zaměstnance, tedy lidi různých věkových kategorií, pohlaví, s různou mírou pracovních zkušeností a rozdílnými technologickými dovednostmi. Například já pocházím spíše z byznysového prostředí než z technologického. Chceme získat nejen pracovníky s hlubokou znalostí určité technologie, ale také ty, kteří budou danou technologii vnímat z jiné perspektivy, například z obchodního pohledu. Rozmanitost pracovní síly je skutečně aspekt, na který se nyní v náboru zaměřujeme.

Jak se vám daří zmíněné rozmanitosti dosáhnout?

Například tím, že máme velmi inkluzivní přístup k náboru. Naši náboroví manažeři mají rovněž různou pracovní minulost a odlišné přístupy. A to se snažíme ještě podpořit něčím, čemu říkáme připravenost pro trh. U našich zaměstnanců prohlubujeme nejen technické znalosti, ale také umění pracovat s AI, a snažíme se jim dát zkušenosti nejen v rámci Microsoftu v Česku, ale v celém regionu zemí střední a východní Evropy (CEE) i mimo Evropu. Takže zaměstnanci české pobočky jednou mohou být třeba součástí Microsoftu v Africe či jiných zemích.

Michelle Simmonsová prezidentka, Microsoft CEE a Střední Asie Narodila se v Ohiu v USA. Bakalářský titul má z Miami University v Ohiu a magisterský z Xavier University. Svou kariéru ve společnosti Microsoft zahájila v roce 2001 v USA, kde zastávala vedoucí pozici v oblasti prodeje, partnerské strategie a marketingu. Od roku 2023 zastává pozici prezidentky regionu CEE a Střední Asie. Od roku 2019 žije v Praze, o které říká, že je to město velmi příznivé k žití. Má tři dcery, které studují na vysokých školách v USA. Během jejich dětství zůstal na mateřské dovolené s dětmi manžel.

Jak velkou váhu má v lákání talentů vysoká mzda? Je pro mladé lidi zásadní?

Mzda je určitě důležitým prvkem v náborovém procesu, ale zdaleka ne jediným, podle kterého se uchazeči řídí. Mladí lidé teď například pečlivě hledí na to, jaké hodnoty my jako firma vyznáváme a jestli se s nimi také ztotožňují. Naší misí je podpořit každého jednotlivce, aby dosáhl více. Zejména pro mladé lidi je velmi důležité mít možnost kariérního růstu, oceňují neustálé zlepšování svých dovedností a to, že mohou být v centru dění kolem vývoje nových technologií. Ale pak je tady také aspekt work‑life balance. Mladé lidi velmi zajímá, jestli se do práce mohou připojit z domova a jestli si mohou sami uzpůsobit pracovní dobu.

A zohledňujete tohle všechno ve vašich benefitech?

Microsoft má už historicky velmi ucelený systém benefitů, hodně jsme se tomu v minulých letech věnovali. Nyní se zaměřujeme na wellbeing našich lidí, na jejich zdraví, stejně tak na mentální zdraví a na benefity spojené s rodinným životem. Tohle může nejen přitáhnout mladé talenty, ale také potěšit a motivovat ty, kteří už jsou zkušenější, jako třeba mě.

Jak tohle všechno propagujete v náboru? Říkáte o tom například uchazečům už při přijímacím pohovoru?

Ano, a jsme na to hrdí. Benefity u nás skutečně fungují, jsou pro naši společnost typické. Zaměstnancům nabízíme také možnost podílet se na dobrovolnických programech nebo darovat peníze na vybrané dobročinné účely, které pak my jako společnost znásobíme. Každý zaměstnanec může svou dobročinností darovat neziskovým organizacím ročně dary do výše patnácti tisíc dolarů (v přepočtu 329 tisíc korun – pozn. red.). Speciálně na tohle mladí lidé velmi slyší, protože sami mohou rozhodnout, čím konkrétně přispějí, jestli svým časem, nebo penězi.

Co děláte pro rozvoj stávajících zaměstnanců?

Máme velmi propracovaný systém podpory rozvoje. Poskytujeme si nepřetržitou zpětnou vazbu a pomáháme jim zlepšit jejich vlastní dovednosti, a to i prostřednictvím koučinku od našich manažerů. Velmi důležitý je také program, který jsme nazvali Zákazník nula. Znamená to, že my sami jsme testovači našich produktů, ještě než se dostanou ven k zákazníkům. Zkoumáme, jak zlepšit naše vlastní softwarové nástroje, například AI pomocníka Microsoft Copilot. Naši zaměstnanci jej používají ke zvýšení své pracovní produktivity a k ušetření času a energie. Lidi baví testovat nástroje, které ještě ani nejsou na trhu. Často říkáme, že coby zaměstnanec Microsoftu jste v technologiích o šest měsíců napřed. Velmi dobře fungují také hackatony, kterých se naši lidé rádi účastní, stejně jako právě probíhající AI Skillfest, který motivuje zaměstnance k učení a osvojení si nových dovedností. Právě nové technologie jsou pro zaměstnance i uchazeče velmi důležité, vyvolává to u nich velký zájem a dodává jim to nadšení.

Zmínila jste, že součástí benefitů je také péče o mentální zdraví. Jak to konkrétně vypadá?

Máme program s názvem Microsoft Cares, který mohou využívat jak sami zaměstnanci, tak členové rodiny. Je to dodatečná pomoc, pokud lidé cítí, že si potřebují s někým promluvit. Tuto službu nám zajišťuje externí dodavatel. Zavedli jsme také program péče o ženy v menopauze, což je téma, o kterém se příliš nemluví. Většina žen, které menopauzou procházejí, se se svými problémy nesvěřuje, proto jim chceme pomoci. V Česku nabízíme našim zaměstnancům také až deset dní volna ročně na podporu mentálního a fyzického zdraví. Pokud někdo cítí, že si potřebuje vzít pár dní volna na relax či zklidnění, může je využít nad rámec své běžné dovolené. A nemusí to plánovat dopředu, prostě se ráno rozhodne, že potřebuje den volna, a má ho.

Mluvila jste o důležitosti work‑life balance. Jak máte nastavený home office?

To záleží na konkrétních odděleních, ale obecně řečeno, možných je 50 až 100 procent práce z domova.

Máte nějaké zaměstnance z Ukrajiny, kteří uprchli před válkou?

Na Ukrajině máme stálou pobočku a skupinu zaměstnanců. Tady v Praze pak máme vývojové centrum, největší v celé kontinentální Evropě, kde pracují lidé z 55 zemí světa, včetně Ukrajiny. Jde hlavně o technické specialisty. Ukrajinu podporujeme jak finančně, tak naším softwarem. Kromě toho spolupracujeme s neziskovými organizacemi, jež Ukrajincům, kteří utekli před válkou, pomáhají zlepšovat jejich IT dovednosti a rozšiřovat profesní možnosti. Se zaměstnanci, kteří přišli do Česka z jiných zemí a vychovávají tady děti, vedeme otevřené rozhovory a rodičům prakticky radíme, jak najít školu nebo lékaře a jak si všechno v Česku zařídit.

Zjišťujete názory vašich zaměstnanců na práci u vás?

Dvakrát ročně děláme průzkum, kterému říkáme Employee Signals. Zaměstnanci nám v něm dávají zpětnou vazbu, například na to, jestli se nám daří pomocí benefitů skutečně uspokojit jejich potřeby, s jakými obtížemi se potýkají v každodenním pracovním životě nebo jestli cítí dostatek kariérních příležitostí. Výsledky těchto průzkumů se pak detailně zabývá management i každý manažer a následně se nastavují nové přístupy firmy k lidem.

A co jste zjistili v posledním průzkumu?

Že naši zaměstnanci chtějí ještě více času na zlepšování svých dovedností, chtějí mít čas na učení. A to proto, že pokrok v IT světě je neskutečně rychlý, denně přicházejí nové technologie, což na lidi pracující v tomto průmyslu klade velké nároky. A víme, že se na to musíme ještě více zaměřit.

Daří se vám získávat do svých řad i ženy?

Ženy v IT světě jsou celkově výzva. Do tohoto oboru se snažíme dostat více žen už posledních třicet let. Globálně v Microsoftu pracuje 32 procent žen, zde ve střední Evropě to bude o trochu více. Ve firmě máme silné komunity žen, které se podporují navzájem. Jsou to takzvané ERG (Employee Resource Groups), tyto skupiny s podporou managementu organizují a připravují řadu důležitých programů, včetně mentoringových kroužků. Programy se rozšiřují po celé Evropě a pomáhají ženám se prosadit v nejrůznějších oblastech, včetně kybertechnologií. Máme také mnoho žen ve vedoucích pozicích, u seniorních lídryň dosahujeme poměru 50 na 50, v českém vedení Microsoftu je to podobně.

Daří se vám získávat zpět ženy po mateřské dovolené?

Tohle je pro nás velmi důležité téma. Snažíme se ženám poskytnout veškeré zázemí potřebné k návratu, ať už podporou jejich kariéry nebo rodinného života. V první řadě jsou to flexibilní pracovní podmínky, to je pro ženy s malými dětmi zásadní. A přímo v sídle Microsoftu máme speciální místo vyhrazené pro děti, kde mohou maminky pracovat a jejich děti si tam hrají. Je to taková kancelář‑hřiště, určená pro děti různých věkových skupin, a musím říct, že je hojně využívaná.

