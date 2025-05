Obranný a bezpečnostní sektor zažívá intenzivní rozvoj. Dynamika technologického pokroku, tlak na inovace i nové bezpečnostní výzvy se promítají do zájmu firem i veřejnosti. Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET, který se koná od 21. do 23. května 2025 na brněnském výstavišti, proto míří k rekordní účasti. „Obranný a bezpečnostní sektor dnes masivně investuje do výzkumu a vývoje. I díky tomu se na veletrhu IDET 2025 sejde rekordní počet vystavovatelů. Chybět nebudou premiéry ani zásadní technologické novinky,“ říká Jan Kubata, generální ředitel společnosti Veletrhy Brno.

IDET společně s veletrhy PYROS a ISET vytvoří unikátní platformu pro firmy působící v oblasti obrany, bezpečnosti a integrovaného záchranného systému. Pro odborníky i veřejnost nabídnou přehled aktuálních trendů, technologií a řešení. Zvláštní pozornost bude letos věnována připomenutí 80 let od konce druhé světové války – nejen jako historickému milníku, ale i jako výzvě k odpovědnosti.

Od techniky k dalším resortům obrany

Na veletrhu ani během tohoto ročníku nebudou chybět nejsilnější hráči českého obranného průmyslu. Mezi největší vystavovatele se i letos řadí ministerstvo obrany a Armáda České republiky. Expozice nabídne přehled o současné podobě a budoucím směřování AČR, která prochází zásadní modernizací.

Návštěvníci se mohou těšit na prezentaci vojenské techniky, včetně obrněných vozidel Titus, tanků Leopard 2A4 nebo pokročilých komunikačních systémů Starkom a DPET. Atraktivním prvkem letošní expozice budou i premiérové ukázky techniky, kterou Armáda ČR nově zařazuje do své výzbroje. Tyto novinky představují další krok v posilování schopností a připravenosti armády na budoucí výzvy.

Vedle techniky představí expozice i další součásti resortu obrany. Návštěvníci se seznámí s činností Ústřední vojenské nemocnice, Vojenské zdravotní pojišťovny nebo Vojenského fondu solidarity. Své zastoupení budou mít čtyři státní podniky – LOM Praha, Vojenský technický ústav, Vojenský výzkumný ústav a VOP CZ.

Prostor bude věnován také Univerzitě obrany a jejím projektům v oblasti výzkumu a vývoje, zejména segmentu bezpilotních a autonomních prostředků. Studenti zde představí řešení, která propojují akademické znalosti s praktickými potřebami ozbrojených sil.

Doprovodný program expozice nabídne i další divácky oblíbené akce – páteční den je věnován školám a jejich studentům, sobotní Den bezpečnosti pro veřejnost pak přinese bohatý program s dynamickými i statickými ukázkami a možností setkání s osobnostmi z řad Armády ČR. Návštěvníci se budou moci zúčastnit besed se stíhacím pilotem a budoucím astronautem majorem Alešem Svobodou nebo s olympijskými medailisty z Armádního sportovního centra Dukla.

Nové projekty veletrhu

Kromě tradičního zbrojení sahá obranný průmysl i do jiných segmentů. Veletrh z toho důvodu bude zahrnovat i témata kosmické obrany, komunity start‑upů nebo 3D technologií.

Součástí programu bude například i ucelený samostatný prostor pro vesmírnou obranu a start‑upy – Space Defense and Start‑Up Hall, který vytvoří platformu pro společnosti zaměřené na špičkové technologie v oblasti vesmírné bezpečnosti a podpoří partnerství mezi nově vznikajícími firmami a zavedenými průmyslovými hráči. Zároveň poskytne prostor pro sdílení zkušeností prostřednictvím konference pod názvem Defending Europe Together, která se uskuteční ve dnech 28. až 29. května. Organizátory akce jsou české DEPO Ventures a litevské BSV Ventures, jejím záměrem je mimo jiné propojení inovativního prostředí z Pobaltí a Ukrajiny s českým ekosystémem. Mezi panelisty vystoupí například Jiří Šedivý, bývalý výkonný ředitel Evropské obranné agentury (European Defence Agency), a Leoš Mauer z Czech NATO DIANA za instituce, Matt Freeman a Jerry Towler ze Southwest Research Institute za vědu, Dmytro Kuzmenko z Ukrajinské VC a PE asociace a řada dalších.

Inovace v obranném sektoru zahrnují i 3D technologie. Proto i jim bude na veletrhu vyčleněný prostor. „Rozvoj aditivní výroby neboli 3D tisku otevřel průmyslu zcela nové konstrukční možnosti,“ míní Michalis Busios, ředitel veletrhu IDET. A dodává, že zvýrazněné téma 3D tisku letos ukáže, jak efektivně tyto inovace využívá obrana. Ve čtvrtek 29. května proto v rámci IDET 2025 proběhne první ročník odborného setkání 3D‑ARMY, jehož ústředním tématem bude využití 3D tisku pro vývoj a výrobu zbraní, dronů a vojenské techniky.

Veletržní novinky a premiéry

Letošní veletrh bude podle slov pořadatele novinkami nabitý. K těm nejočekávanějším patří představení nové generace obrněného vozidla Pandur 8x8 EVO, které vzniká v kopřivnické společnosti Tatra Defence Vehicle.

Svoji českou premiéru bude mít na veletrhu i třetí generace pušek CZ Bren od společnosti Česká zbrojovka. Tuzemská společnost LPP se na veletrhu IDET 2025 chystá odhalit nový produkt, který mění status quo letecké navigace bezpilotních prostředků. Zároveň tu bude mít premiéru nové bezpilotní vozidlo Hornet s plně autonomní navigací. EVPÚ Defence představí novinky z produktové řady Gladius. Nová, z ramene odpalovaná řízená střela Enforcer‑X z produkce evropské společnosti MBDA bude k vidění na stánku Glomex Military Supplies. Česká technologická skupina firem TRL Space, TRL Drones, Zaitra a Corac pak uvede unikátní řešení pro monitoring a ochranu hranic. V rámci veletrhu PYROS bude mít premiéru modulární obojživelné vozidlo Kalan od české společnosti New Space Technologies, které umožní dostat záchranný tým i vybavení tam, kam je potřeba.

Obrana a bezpečnost Stáhněte si přílohu v PDF

Brněnské výstaviště nabízí zároveň jedinečnou příležitost prezentovat těžkou techniku v akci, což je velkým lákadlem pro vystavovatele i návštěvníky. Ani letos proto nebude chybět terénní polygon IDET Arena s dynamickými ukázkami vojenské, hasičské i policejní techniky nebo simulovanými zásahovými akcemi nejrůznějších jednotek.

„Po celou dobu konání veletrhu IDET 2025 se budou odehrávat dvě významné konference pořádané Univerzitou obrany – International Conference on Military Technology a International Conference Defence & Strategy,“ dodává Busios.

Souběžně s veletrhem IDET mají možnost návštěvníci vidět ještě další akce – Mezinárodní veletrh požární techniky a služeb PYROS a Mezinárodní veletrh bezpečnostní techniky a služeb ISET. Zejména veletrh PYROS 2025 letos chystá bohatou zahraniční účast. Z českých jmen se představí například Dekonta, Denios, Dräger Safety, Hraspo, GINA Software, THT Polička nebo nováček veletrhu New Space Technologies. Své prezentace v pavilonu F budou mít také Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR, Celní správa ČR, Správa státních hmotných rezerv ČR, Vězeňská služba ČR a Městská policie Brno.

Text vznikl ve spolupráci s Veletrhy Brno.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Obrana a bezpečnost.