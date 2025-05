Donald Trump na 90 dní pozastavil vysoká cla, která uvalil na státy Evropské unie, stejně jako na prakticky všechny ostatní země světa, především s výjimkou Ruska. A ohlásil, že chce vyjednávat o budoucnosti vzájemných obchodních vztahů. „EU je odpornější než Čína,“ prohlásil ale nedávno.

Česko, stejně jako další státy EU, počítá s tím, že se vzájemné obchodní vztahy rozhodně nevrátí na úroveň, na které byly před návratem Trumpa do Bílého domu. „Nějaká dodatečná cla rozhodně budou,“ řekl HN vysoce postavený státní úředník, který se tématem zabývá. Podle něj to vyplývá jak z českých kontaktů ve Washingtonu, tak z toho, co státům EU sdělila Evropská komise. Ta jménem všech zemí unie s Američany o obchodních záležitostech vyjednává.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál S jak vysokými cly by se vývozci do USA dokázali vyrovnat.

Čemu se naopak rozhodně chtějí vyhnout.

Jak je pravděpodobné, že se ideální variantu podaří dojednat.