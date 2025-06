Odpůrci snah o regulaci umělé inteligence argumentují i tím, že příliš přísná legislativní pravidla mohou omezit konkurenceschopnost Evropy. Štěpánka Havlíková, advokátka a expertka na IT právo v advokátní kanceláři Dentons, to popisuje jako do značné míry hodnotovou otázku. „V Evropské unii klademe důraz na ochranu základních práv, demokracie a transparentnosti a právě to je klíčovým důvodem, proč regulaci zavádíme.“ říká akademička. Dobrý legislativní rámec vidí jako možnou inspiraci pro ostatní svět a jako posílení důvěryhodnosti evropského trhu.

Co vás přivedlo k tomu, zvolit si IT právo, respektive právo moderních technologií jako svou primární právní specializaci?

Upřímná zvědavost. Vždycky mi tato oblast přišla nesmírně zajímavá a bavila mě zejména její neustálá dynamika a vývoj. A to platí po celou dobu mé advokátní praxe. Každý rok se objevují zcela nové projekty, nové technologie a – zčásti spíše bohužel než bohudík – stále nová a nová regulace. Co se týká mého zaměření na umělou inteligenci, láká mě především možnost být u zrodu něčeho nového. Věřím, že současné vnímání umělé inteligence je podobné tomu, jak jsme před dvaceti lety vnímali internet. Myslím, že za dvacet let budeme na dnešní ChatGPT vzpomínat podobně, jako dnes vzpomínáme na dobu, kdy se nám na starém obrovském monitoru poprvé pomalu načítala webová stránka.

