Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zahájil správní řízení se třemi firmami, které se zabývají výrobou a dodávkami tepla a elektřiny. Podezírá je z účasti na kartelové dohodě, informoval o tom v tiskové zprávě. Mluvčí úřadu Martin Švanda potvrdil, že správní řízení navazuje na místní šetření u firem z loňského září. Tehdy úředníci přišli do sídel společností Veolia a ČEZ. Seznam Zprávy informovaly o tom, že třetí prověřovanou firmou byl EPH.

Antimonopolní úřad upozornil, že zahájení správního řízení neznamená, že byl zákon porušen nebo že bude na jeho konci uložena pokuta. To je i důvod, proč až do pravomocného rozhodnutí nezveřejňuje název společností, s nimiž vede správní řízení. „Úřad zahájil v minulém týdnu správní řízení se třemi soutěžiteli kvůli podezření na jejich účast v kartelové dohodě. K prošetřovanému protisoutěžnímu jednání mělo docházet v oblasti výroby a rozvodu tepla a/nebo výroby, přenosu a distribuce elektřiny,“ uvedl ÚOHS.

Server Seznam Zprávy loni v říjnu uvedl, že na ÚOHS přišel podnět, podle něhož tito konkurenti údajně koordinovali své nabídky předkládané do aukce na provozní podporu kogeneračních elektráren. Údajně tedy uzavřeli kartelovou dohodu, což by byla nedovolená protisoutěžní praktika. Aukci, o kterou se ÚOHS podle serveru zajímá, vyhlásilo loni v létě ministerstvo průmyslu a obchodu. Mechanismus, který se běžně používá k motivaci pro investice do zelených technologií například v Německu, spočívá v tom, že stát vyhlásí, jak velký výkon hodlá podpořit. Investoři pak nabízejí, za jak vysokou dotaci na vyrobenou megawatthodinu elektřiny jsou ochotni novou kapacitu vybudovat. Vítězí nejnižší nabídka. V tuzemské první aukci ministerstvo poptává nové či modernizované kogenerační elektrárny, tedy zdroje na vysoce účinnou kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, nad jeden megawatt výkonu, jež mají být spuštěny do konce roku 2029.