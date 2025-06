Když někdo, kdo se ocitne v problémech, začne uhýbat a mlžit, může to znamenat, že jeho svědomí není kdovíjak čisté. Platí to samozřejmě i v politice. Politici koalice Spolu včera ve sněmovně při projednávání bitcoinové kauzy Pavla Blažka uhýbali a mlžili. Stejně jako Pavel Blažek osobně. Jak se to má s jejich svědomím, sice rozsoudit nelze, ale nemohou se divit, že s takovým přístupem zatím boj o důvěru veřejnosti drtivě prohrávají. A je otázka, jestli s tím ještě mohou něco udělat.

Veřejnost chce znát jasnou a důvěryhodnou odpověď na vcelku prostou otázku: Co je za tím, že dnes už bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek přijal jako dar pro své ministerstvo miliardu korun v bitcoinech pocházejících z trestné činnosti od odsouzeného zločince? Byla to opravdu jen naivita?

