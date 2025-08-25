Po téměř třech letech diskusí o tom, zda zakázat či povolit za přísných podmínek drogu kratom, mají prodejci jasno. Tato látka, která má v nízké dávce účinky jako kofein a ve větším množství se chová jako opiát, je doposud dobře dostupná ve večerkách či automatech. A to i nezletilým. Od Nového roku ji ale bude možné pořídit jen v kamenných obchodech platících statisícové licenční poplatky, do nichž nebudou mít přístup děti.
Co se dočtete dál
- Jak bude prodej kratomu vypadat.
- Jak změny vnímají sami prodejci.
