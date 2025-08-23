Každý den překročí Atlantik zboží a služby v hodnotě více než 4,6 miliardy eur. Celková roční obchodní výměna mezi Evropskou unií a Spojenými státy dosahuje 1,68 bilionu eur a představuje nejvýznamnější hospodářské partnerství na světě. Právě proto na dohodě dosažené minulý měsíc záleží.
Napsáno o ní bylo mnohé a byly to věci, na které je třeba přímo reagovat. Tato dohoda představuje uváženou volbu stability a předvídatelnosti před eskalací a konfrontací. Představme si, že by se dvě největší ekonomiky demokratického světa nedohodly a rozpoutaly mezi sebou obchodní válku. Jedinými místy, kde by to sklidilo ohlas, by byly Moskva a Peking.
Namísto toho jsme dospěli k dohodě. K dohodě, která je silná, byť ne dokonalá.
Cla vnímáme jako daně pro spotřebitele a podniky. Zvyšují náklady, omezují výběr a snižují konkurenceschopnost ekonomik. Uvalením vlastních odvetných cel bychom riskovali nákladnou obchodní válku se všemi negativními důsledky pro naše pracovníky, spotřebitele i průmysl. A při jakékoli eskalaci by stále platilo, že by Spojené státy pokračovaly v uplatňování ještě tvrdšího a nepředvídatelnějšího celního režimu.
Nejdůležitějším prvkem naší dohody bylo, že jsme u převážné většiny výrobků EU, včetně automobilů a léčivých přípravků, vymezili velmi jasnou hranici ve výši 15 procent. Stanovením jednoznačného, vše zahrnujícího stropu pro cla zajišťuje tato dohoda jasnost a stabilitu milionům Evropanů, jejichž živobytí je na obchodu se Spojenými státy závislé.
Clo pro Evropskou unii činí 15 procent a jedná se o sazbu, která zahrnuje vše. EU je jediná, kdo takový vše zahrnující celní strop má. Jedná se o 15 procent a nic víc. To je zásadní rozdíl oproti dohodám, které USA uzavřely s jinými zeměmi a podle kterých se nové základní sazby přičítají k dosavadním starým clům. Evropské zboží tak bude na trh USA vstupovat za výhodnějších podmínek, což unijním podnikům přinese jasnou konkurenční výhodu.
Jsme také jedinými partnery, kteří získali výlučnou záruku na celní limit pro farmaceutický, polovodičový a dřevařský průmysl.
Kromě toho máme nulová cla na strategické produkty, jako jsou letecké díly a generická léčiva. A to nejsou žádné abstraktní kategorie, jejich význam pro konkurenceschopnost Evropy je zásadní. Zachování bezcelního zacházení s těmito produkty znamená posílení pro EU i USA. A obě strany se jasně zavázaly, že v práci na rozšiřování tohoto seznamu budou pokračovat.
Evropská unie zároveň neslevila ze svých hlavních zásad. Naše pravidla zůstávají nezměněna. Jsme to my, kdo rozhoduje o tom, jak nejlépe zajistit bezpečnost potravin, ochránit evropské občany na internetu nebo zaručit zdraví a bezpečnost. Tato dohoda hájí naše hodnoty a současně prosazuje naše zájmy.
Jedna kapitola se s touto dohodou uzavírá, ale příběh budoucí evropské prosperity se teprve píše. Naše hospodářské partnerství se Spojenými státy pro nás může být tím nejvýznamnějším, ale představuje pouze jeden díl mnohem širšího obrazu. Spojené státy jsou pro evropský obchod největším cílovým trhem, na který však směřuje jen zhruba 20 procent vyváženého zboží.
To je důvod, proč Evropa bude dále posilovat a diverzifikovat obchodní vazby se všemi částmi světa, aby podpořila svůj vývoz, zaměstnanost a růst. Proto jsme v posledních měsících uzavřeli obchodní dohody s Mexikem a Mercosurem a prohloubili jsme vztahy se Švýcarskem a Spojeným královstvím. A proto jsme také zakončili rozhovory s Indonésií a usilujeme o uzavření dohody s Indií do konce tohoto roku. Tato partnerství posilují naše vazby důvěry a spolupráce a umožňují nám pracovat na společných globálních výzvách, včetně modernizace obchodního systému založeného na pravidlech.
Evropa musí v první řadě zlepšit vlastní akceschopnost v méně stabilním světě. To začíná doma – dokončením jednotného trhu. Jak správně prohlásil Mario Draghi, „vysoké vnitřní překážky a roztříštěná regulace škodí růstu daleko více než jakékoli clo uložené třetí zemí“. V současné době nedosahuje obchod mezi členskými státy EU ani poloviny objemu obchodu mezi státy americké federace. Chce-li Evropa naplnit svůj potenciál, je to naše nejnaléhavější výzva. Víme, kde hledat klíč k uvolnění evropské konkurenceschopnosti, ať už se jedná o snižování byrokracie nebo o podporu přeshraničních služeb, a stávající Evropská komise vyvíjí v tomto směru maximální úsilí.
Evropa se nepřestává soustředit na dlouhodobé cíle. Je na nás, abychom dokončili jednotný trh, posílili evropskou konkurenceschopnost a udržitelnost v průmyslových odvětvích zítřka a postarali se, aby Evropa zůstala pilířem stability ve stále nejistějším světě. Chceme-li silnou a nezávislou Evropu, potřebujeme ambice i jednotu pro její utváření.
