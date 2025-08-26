Donedávna to vypadalo, že home office, jeden z nejoblíbenějších zaměstnaneckých benefitů, zůstane v nabídce práce setrvale. Na trhu práce ale přituhuje a několik dní práce z domu přestává být možné i tam, kde to donedávna bylo bezproblémovou samozřejmostí. Ze tří dnů v týdnu se postupně stal jeden, výhledově bude výhodou i home office na jeden den v měsíci. Trend návratu do práce platí nejen pro Českou republiku, ale pro celý svět.
Co se dočtete dál
- Jaké trendy panují na trhu práce?
- Do jakých nemovitostí se investuje v Česku?
- Kdo patří mezi největší investory a jaké trhy EU lákají nejvíc?
