Dopad amerických cel na evropský růst zatím není tak velký, jak jsme se báli bezprostředně po Trumpově „dni osvobození“. Trumpova cla dnes připomínají psa, který na nás setrvale hrozivě vrčí, ale zatím nám nepřivodil žádné škody na zdraví. Na trzích se tak dostavuje psychology dobře popsaná „únava z varování“ a začíná převládat názor, že globální ekonomika Trumpova cla „stráví“ bez větších šrámů. To však vůbec nemusí být pravda.
Co zatím víme o dopadu Trumpových cel? Evropské vývozy do USA v dubnu a v květnu zaznamenaly mírný pokles, který však spíš odpovídal normalizaci po „preventivním předzásobení“ z počátku roku. Trochu horší čísla přišla až v červnu, což platí jak o evropských vývozech do USA, tak o průmyslové produkci.
Co se dočtete dál
- Jak se projeví Trumpova cla s časovým zpožděním v dalších čtvrtletích.
- Kdo ponese náklady cel: americký spotřebitel nebo evropští výrobci.
- Jak rozdílně zasáhnou cla odvětví s vysokou nahraditelností versus vysoce sofistikované sektory.
