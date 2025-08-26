Jedním z největších nesmyslů současného Česka je klišé o „umlčování názorů“. Dalo si ho jako volební heslo komunistické hnutí Stačilo!, které se prohlásilo za „silný hlas umlčované většiny“. Zjevný nesmysl je ale populární i mezi konzervativci, kteří se vzájemně roztleskávají tvrzením o údajném „umlčování“ konzervativních názorů jakýmsi unijním progresivismem.
Bylo by to vlastně docela vtipné, kdyby to nebylo i nebezpečné.
Co se dočtete dál
- Jak je na tom Česko ve skutečnosti se svobodou slova.
- Proč může leckdo věřit nesmyslům o umlčování.
- Čím jsou hlasatelé teze o „nesvobodném Česku“ nebezpeční.
