Ukrajinští farmáři, kteří hospodaří jen pár kilometrů od fronty, jsou pod neustálým tlakem. Zaminovaná pole, vzdušné útoky, výkyvy počasí i narušené exportní trasy ohrožují jejich práci. Společně s tím je v sázce také vývoz obilí, na němž závisí stovky milionů lidí v Africe i na Blízkém východě. Kateryna Konashchuk, žena, která pomáhá farmářům v těch nejkritičtějších oblastech, v rozhovoru pro HN popisuje jejich návrat na dříve okupovaná území, problémy, jimž čelí, i to, jak cestu pro ukrajinské obilí do světa otevřel český podnikatel.
Co se dočtete dál
- Kdo z Čechů se odvážil prorazit ruskou blokádu.
- Jaké zvířecí „spolubojovníky“ si vojáci berou na frontu.
- Proč musela Kateryna Konashchuk přesvědčovat otce, aby opustil rodinný dům.
- Jaké poděkování posílá Čechům.
