Výsledky českého školství vůbec nejsou špatné. Nicméně už bylo líp. Tak lze ve dvou větách shrnout, jak se v mezinárodních srovnáních daří patnáctiletým českým žákům i těm, kteří navštěvují teprve čtvrtou třídu. Zdejší školy do nich napumpují znalosti, které je řadí do nadprůměru Evropské unie. Nicméně předchozí české ročníky už dosahovaly lepších výsledků. A data zároveň ukazují, že hodně záleží na typu školy, který žáci navštěvují, a především na jejich rodinném zázemí.
Co se dočtete dál
- Jak konkrétně si vedou čeští žáci v matematice, přírodovědě, čtenářské a finanční gramotnosti.
- Školáky ze kterých vyspělých zemích „nechali za sebou“.
- Jak se změnily jejich výsledky v posledních letech.
- Proklikejte si interaktivní infografiku s podrobnými daty.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.