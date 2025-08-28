Do práce by se během rodičovské dovolené chtělo zapojit 93 procent žen, skutečně to však dělá jen polovina z nich. Nechme teď stranou překážky na straně zaměstnavatelů – i matky, kterým jejich práce zapojení s dítětem umožňuje, řeší, jak to vlastně udělat. V Praze není mnoho coworkingových center, kde žena může pracovat a někdo se postará o její dítě.
Denisa Ladka Morgensteinová se rozhodla to změnit. Pracovala v byznysu jako mluvčí společností Rohlík nebo Zonky, později AirBank. Po narození dcery chtěla pracovat dál, byla tehdy group leaderem v agentuře Hero & Outlaw. Nejdříve využívala služeb chůvy, zkoušela i různá coworkingová centra v Praze, ale nebyla s nimi úplně spokojená. „Pro své děti chcete to nejlepší, aby byly v hezkém a čistém prostředí a měly možnost se tam rozvíjet,“ popisuje.
Proto se rozhodla otevřít designové coworkingové centrum zaměřené na náročnější klientelu, která – jak sama říká – nechce dělat kompromisy. Fungovat začalo ve středu a nachází se v prostorách nově zrekonstruovaného Nuselského pivovaru.
Co se dočtete dál
- Co bylo impulzem k otevření coworkingového centra.
- Jak to v MIMAMI funguje.
- V čem je centrum výjimečné.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.