Někdy se stává, že díla odhalují něco úplně jiného, než jejich autor zamýšlel zkoumat. A právě proto jsou skvělá. Přesně to se přihodilo nyní hojně diskutovanému dokumentu Robina Kvapila Velký vlastenecký výlet.

Jeho hlavní odhalení nespočívá v poměrně očekávatelné odpovědi na otázku, zda je možné kohokoli přesvědčit tím, že ho fyzicky vystavíme realitě, k explicitní změně názoru. To samozřejmě nelze, protože mechanismy popření, snahy o zachování integrity, jakož i víry jako takové jsou obecně silnějšími mocnostmi než pouhá evidence.

Podstatné bylo postupné odhalování, proč se protagonisté dokumentu chovají, jak se chovají, co je motivuje, a hlavně – o co jim vlastně jde. A bylo to odhalování nejen mrazivé, ale především představující tvrdou lekci pro velkou část společnosti i politiků.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jsou lidé, kterým se nehezky říká „dezoláti“ primárně proruští?
  • Jak můžou vidět zvěrstva a nezměnit názor?
  • O co jim jde především a proč to je horší než to, co se dalo původně čekat?
