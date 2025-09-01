Kampaň hnutí ANO se zvolna proměňuje v nádhernou ukázku použití kultických motivů v politice. Máme tu spasitele, sbor jemu podřízených specializovaných andělů či svatých, sliby zázraků, motiv vyslyšených modliteb, a dokonce i termín posledního soudu. Míra sázky Babišových marketérů na prastaré religiózní motivy a symboly je i v dnešní době, cloumané iracionalitou a podprahovou manipulací, výjimečná. Bude velmi zajímavé sledovat, jak bude kampaň fungovat. Výsledek těžko odhadovat, ale zatím můžeme v pěti bodech zdokumentovat a rozebrat jednotlivé kultické prvky, na kterých kampaň stojí.
1. Spasitel. Nové billboardy, na kterých je vyobrazen Andrej Babiš s široce rozpřaženou náručí, jsou zřetelnou citací nejrůznějších zobrazení Spasitele zvoucího věřící do ráje. Rozdíl je samozřejmě v tom, že zatímco originální Spasitel nabízí život věčný, Babiš na billboardech vyzývá své věřící, aby si zvolili „lepší život“. Má to logiku: Čechy většinově abstraktní věčnost moc netankuje, raději si užíváme tady a teď, to je naše víra. A tak Babišův český ráj, anoncovaný mihotavě se vlnící českou vlajkou v pozadí (aby bylo jasné, že nejde o ráj pro někoho jiného, nedej bože pro nějaké cizáky), nabízí přesně to, co je poptáváno: nikoli abstraktní svobodu nebo rovnost příležitostí. Ale spočinutí v náruči soucitného stvořitele všeobecného materiálního blahobytu pro všechny. Se šesti knedlíky k tomu.
Co se dočtete dál
- S jakými religiózními motivy si kampaň ANO hraje.
- Co svědčí o tom, že Babiše vydává málem za spasitele a ostatní za svaté.
- Co je v podání ANO poslední soud a jak může dopadnout.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.