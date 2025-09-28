Před Pražským hradem se odehrála demonstrace, kterou ze všeho nejvíc charakterizuje sousloví mrazivá směšnost. Politici Stačilo! a SPD ze sebe na akci spolku Svatopluk dělali největší demokraty, vyzývajíce prezidenta Petra Pavla, aby „respektoval volby“. To v jejich podání znamená, aby prezident automaticky jmenoval premiérem vítěze voleb a bez mrknutí oka souhlasil s účastí stran, které otevřeně odmítají příslušnosti Česka k západní civilizaci. Proč je to od nich směšné a mrazivé zároveň?
Co se dočtete dál
- Podle jakých principů se řídí komunisté, i ti schovaní pod Stačilo!.
- Jaký prostor dává ústava prezidentovi.
- Proč chránit pravidla demokracie.
