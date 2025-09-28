Před Pražským hradem se odehrála demonstrace, kterou ze všeho nejvíc charakterizuje sousloví mrazivá směšnost. Politici Stačilo! a SPD ze sebe na akci spolku Svatopluk dělali největší demokraty, vyzývajíce prezidenta Petra Pavla, aby „respektoval volby“. To v jejich podání znamená, aby prezident automaticky jmenoval premiérem vítěze voleb a bez mrknutí oka souhlasil s účastí stran, které otevřeně odmítají příslušnosti Česka k západní civilizaci. Proč je to od nich směšné a mrazivé zároveň?

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Podle jakých principů se řídí komunisté, i ti schovaní pod Stačilo!.
  • Jaký prostor dává ústava prezidentovi.
  • Proč chránit pravidla demokracie.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.