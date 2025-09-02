V Pásmu jsme v posledních měsících nedosáhli žádného ze stanovených cílů, píší analytici izraelské armády (IDF) v utajovaném interním dokumentu, který ostře koresponduje s veřejným optimismem velitelů. A co podle zprávy proběhlo během zmíněné operace špatně? „Izrael při ní udělal snad všechny možné chyby,“ uvádí se v dokumentu o ofenzivě, která začala v polovině května, skončila zkraje srpna a pojmenovaná je po biblickém válečníkovi Gedeónovi. Zpráva píše, že se během operace nejenže nepodařilo svrhnout palestinské extremisty z hnutí Hamás, ale vojáci nedokázali ani osvobodit židovská rukojmí. Vytýkané chyby prý navíc snižují zahraniční podporu Izraeli i jeho armádě, uvádí text.
"Every possible mistake": IDF document reportedly concludes that Israel inadvertently provided resources to Hamas, depleted its forces, and lost international support in its months-long Gaza offensivehttps://t.co/lXaPMjXHkX— Haaretz.com (@haaretzcom) September 1, 2025
Co se dočtete dál
- Co udělali izraelští vojáci podle vlastní zprávy v Gaze špatně
- Proč se izraelští vojáci hádají s vlastní vládou
- Jak chce izraelská radikální pravice proměnit Gazu
