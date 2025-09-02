Správa železnic uzavřela dokumentaci k podobě vysokorychlostní tratě z Prahy do Ústí nad Labem a dál do Drážďan. U ministerstva životního prostředí požádala o ekologické povolení EIA na vnitrostátní úsek z Prahy do Lovosic. HN to potvrdil generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.
Právě o trasu v okolí Řípu vedla Správa železnic spory s několika obcemi.
Trať do Drážďan je v podstatě první česká vysokorychlostní trať, která dostala už během desátých let relativně konkrétní podobu. Také je jednou z těch, které by měly podle aktuálních plánů v roce 2027 výstavbu vysokorychlostních tratí v Česku odstartovat.
„Správa železnic skutečně podala na MŽP dokumentaci pro úsek od Prahy do Lovosic, tedy takzvané Podřipsko,“ řekl HN Svoboda. Ministerstvo dokumentaci později během dne zveřejnilo na webu. Tím začínají běžet lhůty pro zjišťovací řízení.
Pokračování do Německa už má stejnou žádost o povolení EIA podanou od června, čeká se ale na výsledky zjišťovacího řízení. Tady podle Svobody závisí další postup na německé straně. Právě mezinárodní posuzování může způsobit, že nakonec bude mít dokumenty dřív úsek z Prahy.
„Ze strany Česka byly všechny přípravy zpracovány v podobě mezinárodních smluv, teď je na tahu německá strana,“ řekl HN. „Předpokládáme, že jednání budou dál pokračovat začátkem roku 2026,“ dodal.
