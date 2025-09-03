Kdysi se říkalo, že klíčem k volebnímu úspěchu je kontaktní kampaň. Přímý osobní kontakt mezi politikem a voličem. A to se samozřejmě v případě kontaktu Andreje Babiše s berlí voliče z Frýdecka-Místecka velmi nepovedlo.
Samotné napadení předsedy ANO ať nyní vyřeší policie, ale otázkou je, jestli bude dál možné provozovat to, čemu se dříve říkalo kontaktní kampaň. Ihned po útoku se to v médiích i na sociálních sítích začalo hemžit zhrozeními, že „doba se radikalizuje“, je zlá a celé je to „nebezpečný precedens“.
Není. Nestalo se vůbec nic nového. Nové je především to, že politici dodnes zcela nechápou fungování davů a navzdory mnohým poučením se chovají extrémně nezodpovědně.
Co se dočtete dál
- Jaké útoky na politiky už Česko zažilo.
- Jak se liší od těch současných.
- Jak se proměňuje role osobního kontaktu v politické kampani.
