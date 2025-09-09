Senát nedávno potvrdil novelu školského zákona, která má být první vlaštovkou směřující k hlubším systémovým změnám a k dlouhodobému posílení kvality vzdělávání. Novela jde správným směrem a stanovuje minimální velikost škol v obcích, kde fungují dvě a více škol. A to bez ohledu na to, zda se jedná o školy mateřské, základní, střední, či jejich kombinaci. Obce budou mít nově povinnost spojit školy, které mají méně než 180 dětí nebo žáků. Cílem je zlepšit řízení a snížit roztříštěnost sítě.
Ve srovnání se západní Evropou je totiž česká síť škol nadprůměrně roztříštěná – 28 procent tuzemských základních škol má méně než 50 žáků, zatímco ve Velké Británii nebo ve Finsku je to pouze okolo šesti procent. Provoz takto malých škol je v přepočtu na žáka často dvojnásobně dražší než u velkých škol. Pro představu, za jednoho žáka malé školy stát ročně zaplatí 186 tisíc korun, naproti tomu ve škole s více než 200 žáky jde o 83 tisíc korun. U středních škol jsou pak tyto rozdíly až trojnásobné.
Co se dočtete dál
- Jaké reálné úspory přinese slučování škol pod 180 žáků.
- Jak budou slučování ovlivňovat výsledky žáků.
- Jak nastavit výkonové pobídky a odměny pro ředitele škol.
