Umělá inteligence už dávno není experimentem technologických nadšenců. Stává se klíčovou součástí firemních procesů – od finančních oddělení přes zákaznickou péči až po automatizaci provozu. Poznatky z konference Transformation NOW! ukázaly, že firmy se učí AI rychle zapojovat, ale zároveň stojí před otázkou, jak ji využít bezpečně a v souladu s regulacemi.
Co se dočtete dál
- Jak firmy implementují AI agenty a v jakých úlohách je využívají.
- Jak se mění produktivita firem při využití AI agentů.
- Jaké konkrétní hrozby přináší implementace AI do procesů.
- Jak monitorovat a řídit životní cyklus AI modelů v organizaci.
