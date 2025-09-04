Automobilka Škoda Auto, dcera Volkswagenu, svými vynikajícími prodejními i finančními výsledky „táhne“ celý koncern nahoru. Navíc dosahuje vysoce nadprůměrné rentability. Polevit v úsilí o ještě lepší výsledky ale nelze. „Naopak, po dobrém roce 2024 jedeme letos zase na plný plyn,“ říká v obsáhlém rozhovoru pro německý časopis Automobilwoche Klaus Zellmer, předseda představenstva firmy.

Škoda Auto má podle časopisu sice velice dobře nastavenu modelovou paletu, ale něco v ní přece jenom chybí. „Je zcela jasné, že Octavia jako hybrid nabíjený ze zásuvky je v době, kdy zpomalilo tempo přechodu k elektrickým vozům, přesně to, co mnozí chtějí,“ podotýká Klaus Zellmer.

Zbývá vám ještě 80 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.